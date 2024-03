Pomembna tekma za Kopitarjeve Kralje

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings bodo 24 ur po zmagi nad Chicagom (6.2) spet na delu. Na ledu domače dvorane Crypto.com bodo v četrtek zgodaj zjutraj po slovenskem času (3.00) gostili moštvo Minnesota Wild, ki na lestvici zahodne divizije lige NHL zaseda deveto mesto in se bo do konca rednega dela še trdovratno borilo za mesto v končnici. Tudi Kralje, ki so na lestvici sedmi, čaka težko delo do konca rednega dela sezone.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings imajo do konca rednega dela sezone le še 14 tekem, gibljejo pa se v precej nevarnem območju, kar se tiče uvrstitve v končnico prvenstva. V to gredo po tri najboljše ekipe iz vsake od divizij, pa še dve najboljši preostali ekipi iz vsake konference. Kralji so trenutno tretji v pacifiški diviziji in sedmi v zahodni konferenci, imajo pa le dve točki prednosti pred Vegasom, ki je trenutno še v položaju za "play-off".

A prav daleč ni niti Minnesota, ki za Vegasom zaostaja tri točke, za LA Kings pa pet, ima pa odigrano tekmo več. V noči na četrtek se bodo hokejisti moštva Wild ustavili prav v Los Angelesu pri Kraljih in ti bi se z zmago že malce bolj utrdili med potniki v končnico. Do konca rednega dela sezone imajo Kopitarjevi še nekaj večjih izzivov. Po tekmi z Minnesoto jih v nedeljo, 24. marca čaka še domač spopad s Tampa Bay Lightning, nato pa s bodo odpravili na zahtevno kanadsko turnejo, na kateri se bodo v osmih dneh spopadli z Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, Calgary Flames in Winnipeg Jets.

Z Minnesoto so se Kralji v tej sezoni pomerili enkrat, 20. oktobra lani so jo v gosteh premagali kar s 7:3.

