Kopitarjevi po drugo zmago v Nashville

V hokejski ligi NHL nas čaka pestra noč, na sporedu je namreč kopica tekem, na delu bo tudi slovenski as Anže Kopitar, ki s svojimi Los Angeles Kings gostuje v Nashvillu pri Predators. Kralji so sezono odprli z zmago proti Las Vegasu (6:2), nato izgubili proti Minesotta Wild (2:3). Predatorji so dvakrat izgubili.