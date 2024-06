Bodo Panterji izkoristili drugi zaključni plošček ali bo Edmonton ostal med živimi?

Hokejisti Florida Panthers imajo na voljo drugi zaključni plošček za prvi Stanleyjev pokal v zgodovini franšize. Sveti gral lahko v zrak dvignejo v domači dvorani z zmago nad Edmonton Oilers. Panterji so v finalu nanizali tri zmage, na četrti tekmi pa so Naftarji slavili s kar 8:1 in podaljšali sezono. Jo bodo danes znova ali bodo gostitelji slavili velik uspeh?