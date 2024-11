Nadaljuje se Ovečkinov lov za največjim vseh časov

Aleksander Ovečkin se počasi približuje najboljšemu strelcu lige NHL vseh časov, a bo imel ponoči s soigralci iz Washingtona na gostovanju v Las Vegasu vse prej kot lahko delo. Golden Knights so v tej sezoni pri 11 zmagah, na zadnjih dveh tekmah so bili boljši od Utaha in Anaheima, na lestvici zahodne konference pa zasedajo tretje mesto.

Capitals so v tej sezoni prav tako zbrali 11 zmag, kar pa zadošča za trenutno peto mesto na lestvici vzhodne konference.

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings naslednja tekma čaka šele v četrtek zjutraj po slovenskem času, ko bodo na domačem ledu pričakali Buffalo Sabres. Kralji v pacifiški diviziji zasedajo drugo mesto, imajo točko zaostanka za Vegasom, a so odigrali dve tekmi več.

