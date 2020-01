Kopitar in Kralji pri nevarnih Panterjih, ki lovijo osmerico

Hokejisti moštva Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar v noči na petek po slovenskem času gostujejo na Floridi pri Panterjih, ki jih le tri točke ločijo od mest, ki na vzhodu vodijo v končnico. Florida Panthers so trenutno deseto moštvo vzhodne konference, Kralji pa so v veliko slabšem položaju na zahodu. Zasedajo predzadnje, 14. mesto.

Najboljši slovenski hokejist in njegovi soigralci iz LA-ja so v 48 tekmah rednega dela sezone zbrali 18 zmag in kar 30 porazov, z 41 točkami pa so v zahodni konferenci boljši le od mestnih tekmecev Anahaim Ducks. Zadnjo zmago so dosegli pred slabim tednom v Las Vegasu (Golden Knights so premagali s 5:2), odtlej pa klonili proti Carolina Hurricanes (0:2) in Tampa Bay Lightning (3:4 po kazenskih strelih).

S postankom na Floridi so že skoraj pri koncu mini turneje po vzhodu ZDA, pred premorom za All Star vikend (24. in 25. januarja v St. Louisu) se bodo ustavili še v Filadelfiji (v noči na nedeljo). V tej sezoni se LA s Panthers še ni pomeril, v lanski pa je izgubil obe medsebojni tekmi.

Kopitar je tudi letos najboljši strelec Kings, s 40 točkami za 16 golov in 24 podaj pa je na 40. mestu najboljših zbiralcev točk v ligi. Na vrhu te lestvice kraljujeta ostrostrelca Edmontona Connor McDavid in Leon Dreisaitl s 74 oziroma 73 točkami.

Poleg tekme na Floridi je na sporedu še 12 obračunov, na delu bosta tudi najboljši moštvi vzhodne konference, Washington Capitals in Boston Bruins. Ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin in njegovi na domačem ledu v ameriškem glavnem mestu pričakujejo Hudiče iz New Jerseyja, medtem ko David Pasternak, Brad Marchand (peti in šesti napadalec lige) ter preostali Bruins pričakujejo Sidneyja Crosbyja in pittsburške Pingvine.

Liga NHL, 16. januar:

Lestvica:

