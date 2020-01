Težko delo za Kralje in Kopitarja, po dveh mesecih se vrača Crosby

V noči na sredo bo v hokejski ligi NHL na sporedu 11 tekem. Na delu bodo tudi Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings, ki jih čaka težek zalogaj. Kralji gostujejo pri Strelah iz Tampe. Po debelih dveh mesecih in 28 izpuščenih obračunih se v tekmovalni ritem vrača kapetan Pittsburgh Penguins Sidney Crosby, ki je imel težave z mišico in moral pod nož. Kanadčan je zjutraj treniral z ekipo in naj bi bil v postavi na tekmi z Minnesoto. Pingvini so v času njegove odsotnosti igrali odlično, zbrali 40 točk in poskočili na lestvici.