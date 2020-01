Lahko nalet prvakov ustavijo Letalci?

Hokejisti moštva St. Louis Blues, branilci naslova prvakov lige NHL, v zadnjem času blestijo in so nanizali štiri zmage ter se povzpeli povsem na vrh zahodne konference. V noči na četrtek na domačem ledu gostijo Philadelphia Flyers, osmo moštvo vzhoda, ki je nazadnje v konferenčnem derbiju premagalo Boston.

St. Louis Blues imajo po 47 odigranih tekmah na računu 67 točk, točno toliko kot Washington Capitals, vodilno moštvo vzhoda. S Philadelphio se v tej sezoni še niso pomerili, so jo pa zato v lanski, ko so osvojili Stanleyjev pokal, premagali dvakrat in to gladko, enkrat s 3:0 in drugič s 7:3.

V noči na četrtek bo odigrana le še ena tekma, v Montrealu se bodo Canadiens pomerili s Chicago Blackhawks, gre pa za spopad 13. moštva vzhodne konference z enajstim zahodne. Obe ekipi sta zadnji dve tekmi dobili.

Liga NHL, 15. januar:

Lestvica:

Preberite še: