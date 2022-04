Anže Kopitar pred izjemno pomembno preizkušnjo

Pred hokejisti Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem je v ligi NHL nova pomembna preizkušnja v boju za končnico. Kralji bodo na domačem terenu danes gostili ekipo Columbus Blue Jackets. Kralji so na zadnjih petih tekmah doživeli štiri poraze in so v vse bolj nevarnem položaju, da ostanejo brez končnice tekmovanja za Stanleyjev pokal. Nazadnje so na gostovanju pri Colorado Avalanche klonili s kar 3:9.