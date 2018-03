Vegas prejel rekordno zaušnico na domačem ledu v ligi NHL #video

Liga NHL, 14. marec

Hokejisti Vegas Golden Knights so pred domačimi gledalci doživeli največji poraz v ligi NHL. New Jersey jih je premagal kar z 8:3 in si izboljšal možnosti za nastop v končnici. Branilec naslova Pittsburgh je po podaljšku izgubil na gostovanju pri New York Rangers. Po rednem delu je bilo izenačeno tudi v Torontu in Edmontonu.

Hokejisti Vegas Golden Knights, ki jim gre v tej sezoni kot novincem v ligi NHL izvrstno in zasedajo mesto tik pod vrhom zahodne konference, so v noči na četrtek razočarali domače navijače. Doma so doživeli visok poraz proti New Jerseyju (3:8). Tako visokega v krstni sezoni, odkar nastopajo v najmočnejši hokejski ligi na svetu, še niso izkusili.

Vrhunci srečanja v Las Vegasu:

New Jersey, pri katerem je izstopal dvakratni strelec Blake Coleman, je tako po nedavni zmagi nad lanskimi finalisti lige NHL in trenutno vodilno ekipo na Zahodu Nashvillu vzel še en velik skalp. Zlati vitezi so šele drugič v tej sezoni prejeli osem zadetkov, to pa je bil že njihov tretji zaporedni domači poraz na tekmah, ki so bile odločene že po rednem delu.