Hud poraz Kraljev: Anže Kopitar dvakrat podal, a ni pomagalo

Liga NHL, 10. marec

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v ligi NHL na domačem ledu kar z 2:7 izgubili proti St. Louis Blues. Obe moštvi lovita prepotreben točke v boju za končnico. Kralji so na lestvici zdrsnili na deveto mesto, ki ne prinaša končnice. Nashville je pred domačimi gledalci končal niz zmag. Po desetih zaporednih zmagah, so ga na kolena spravili New Jersey Devils.