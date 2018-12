Nenavadna statistika v Detroitu, pri kateri je imel prste vmes tudi Kopitar #video

Ljubitelji hokeja so v noči na torek v ligi NHL spremljali le štiri tekme. Los Angeles Kings so gostovali pri Detroitu. Čeprav so bili prepričljivo boljši v strelih na gol (43 proti 21), so izgubili z 1:3 in zapravili priložnost, da bi ubežali predzadnjemu mestu zahodne konference. Edini zadetek za goste je dosegel kapetan Anže Kopitar. Tampa Bay je s teniškim rezultatom 6:3 odpravila New York Rangers.

Statistika Anžeta Kopitarja: 1 zadetek, 5 strelov na gol, na ledu je prebil 20 minut in 46 sekund.

Čeprav so v strelih na gol prevladovali gostje, so hokejisti Detroita po uvodnih dveh tretjinah vodili s 3:0. Gostitelji so bili preprosto natančnejši in bolj zbrani pri odločilnih strelih. V polno so zadeli Dennis Cholowski, Frans Nielsen in Dylan Larkin, na vratih pa je blestel vratar Jimmy Howard, ki je na koncu zbral kar 42 obramb. Toliko jih na eni tekmi v tej sezoni še ni zbral.

Premagal ga je le najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar. V zadnji tretjini je dosegel častni gol za goste iz Kalifornije in preprečil vratarju Detroita, da bi prvič v tej sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno. To je bil osmi gol Hrušičana v tej sezoni. Do konca je bilo le še slabih sedem minut, Detroit pa je na krilih razpoloženega Howarda, gostje so v zadnji tretjini prevladovali v strelih na gol (19:4), ohranil prednost in se razveselil novega para točk.

Vrhunci srečanja v Detroitu, gol Anžeta Kopitarja pri 6:55:

Kopitar ni bil zadovoljen

"Ko smo zaostajali z 0:1, smo imeli nekaj lepih priložnosti za izenačenje, a jih nismo izkoristili. Če bi v tem delu srečanja dosegli vsaj en zadetek, bi to povsem spremenilo potek srečanja. Ne moremo biti zadovoljni, saj smo na vrata tekmeca streljali 43-krat. Moramo doseči več zadetkov,'' je bil po porazu v Detroitu upravičeno nezadovoljen izkušeni Slovenec, saj so tekmo, na kateri so proti vratom tekmecem ustrelili v tej sezoni rekordnih 43 strelov, ostali praznih rok.

Pred tem so največ strelov (40) usmerili proti vratom New York Rangers, ko so se z njimi pomerili 28. oktobra in jih tudi premagali (4:3). Tokrat je bilo v Detroitu drugače.

Kralje čaka v noči na sredo gostovanje pri Buffalu Sabres. Foto: Reuters

Vratar kraljev Jonathan Quick je od 21 strelov, ki so švignili v okvir njegovih vrat, ukrotil 18. Razmerje strelov na gol je bilo tako 43:21 za Los Angeles, kar pa gostom ni pomagalo do novega uspeha na gostovanju. Če so na tekmi zaostajali, niso premagali tekmeca že vse od 26. januarja!

Kralji so po dvajsetem porazu na 31 tekmah sezone ter s 23 točkami predzadnji na lestvici lige, v nezadovoljstvo pa jim je lahko tudi podatek, da so v tej sezoni dosegli najmanj zadetkov v ligi NHL. Naslednja tekma jih čaka v noči na sredo, ko bodo gostovali pri Buffalu.

