Ovečkin prehitel sireno in utišal prvake, velik preobrat Winnipega

Liga NHL, konferenčni polfinale, 1. maj

Aktualni prvaki iz Pittsburgha so pred domačimi gledalci s 3:4 izgubili z Washington Capitals. Dobro minuto pred koncem rednega dela je zmago in vodstvo z 2:1 v seriji pristreljal Aleksander Ovečkin. Hokejisti Winnipeg Jets so proti Nashville Predators v 18. minuti zaostajali 0:3, na koncu pa slavili s kar 7:4. V seriji na štiri zmage vodijo z 2:1.

Serija se je po dveh tekmah na terenu Washingtona preselila na ledeno ploskev Pittsburgh Penguins. Branilci naslova so pred več kot 18.000 gledalci v PPG Paints Arena na začetku druge tretjine po zadetku Johna Carlsona znašli v zaostanku, a hitro zrežirali preobrat in v 27. minuti povedli z 2:1. Washington je vrnil udarec in sredi srečanja izenačil na 2:2, a je še pred odmorom za novo vodstvo domačih (3:2) poskrbel kapetan Sidney Crosby.

Gostje so prek Matta Niskanena v zadnji tretjini ujeli novo izenačenje in ko je že kazalo, da se bo obračun zavlekel v podaljšek, je udaril Aleksander Ovečkin. Švedski napadalec Nicklas Backstrom je v svoji tretjini ukradel plošček Pittsburghu zdrvel v protinapad, prenesel igro z leve na desno do ruskega zvezdnika, ta pa streljal in najprej zadel vratnico, nato pa plošček pospravil za hrbet Matta Murraya in poskrbel za veliko zmago, s katero so v seriji povedli z 2:1.

"Zadel sem vratnico in še do dobro, da nisem dvignil rok v zrak. Nadaljeval sem akcijo in imel pri tem še nekaj sreče. Dosegel sem pomemben zadetek. Želeli smo si te zmage in dobili smo jo. Ni pomembno, kako ali kdo je zadel. Žrtvovali smo se in garali, tako moramo nadaljevati," je pripovedoval 32-letni napadalec, ki še čaka na prvi Stanleyjev pokal.

Zmagoviti zadetek Aleksandra Ovečkina:

This Ovechkin goal is something else pic.twitter.com/EEOCtQtUHn — Quigs (@BigSeanQ) May 2, 2018