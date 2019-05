V Dallasu za izenačenje, Newyorčanom grozi orkan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Caroline so že na prvih dveh tekmah polfinala vzhodne konference v gosteh premagali NY Islanders. Na domačem ledu že lahko končajo sezono otočanov. Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL se je polfinalna serija vzhodne konference med moštvi Carolina Hurricanes in New York Islanders preselila v Raleigh, kjer lahko domači že naredijo korak bližje Stanleyjevemu pokalu. Dobili so namreč že prvi dve tekmi v Brooklynu. Dallas Stars na domačem ledu lovijo izenačenje proti St. Louis Blues, ki v njuni seriji zahodne konference vodijo z 2:1 v zmagah.