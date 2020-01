Hokejski spektakel v Dončićevem mestu

Premierno prvojanuarsko zimsko klasiko lige NHL so organizirali leta 2008 na štadionu Ralph Wilson Stadium v New Yorku, ko so do zmage po kazenskih strelih prišli člani Pittsburgh Penguins. Dallas, domovanje košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, bo tako gostil 12. prvojanuarsko zimsko klasiko, saj tiste leta 2013 zaradi lockouta ni bilo.

Leto 2014 rekordno

Leto zatem sta Toronto Maple Leafs in Detroit Red Wings postavila rekord zimskih klasik, na štadionu Michigan Stadium si je obračun v živo ogledalo 105.491 gledalcev. Bitko so po kazenskih strelih dobili člani Toronta.

Leta 2014 si je prvojanuarasko zimsko klasiko v živo ogledalo 105.491 gledalcev. Foto: Reuters

Lani sta si prvega januarja na zimski klasiki na štadionu Notre Dame v Indiani nasproti stala Boston Bruins in Chicago Blackhawks, s 4:2 so zmagali Kosmatinci.

Za obe moštvi prva

Za oba današnja udeleženca je to premierna prvojanuarska zimska klasika in sploh prva zimska klasika v "toplejšem mestu". V času tekme naj bi bilo okoli 12 stopinj.

Dallas zaseda četrto mesto zahodne konference, Nashville pa je s šestimi točkami manj 11.

Liga NHL, 1. januar

Lestvica

