"Pred 14 dnevi dobili manj, kot smo si zaslužili. Tega se zavedajo."

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 19.15 gostili Steinbach Black Wings Linz, s katerim so se v tej sezoni srečali pred dobrima dvema tednoma in na gostovanju izgubili po izvajanju kazenskih strelov. Kako bo tokrat v Tivoliju?

Ljubljanski hokejisti so na zadnjih štirih tekmah z dvema zmagama in porazoma − enim po kazenskih strelih − zbrali več točk kot prej v zadnjem mesecu dni. Glavni trener Mitja Šivic je posledično zadovoljen, kako se stvari v zadnjih tednih odvijajo z njegovo ekipo. "Mi gremo v pravo smer in to se nam ne sme podreti. Moramo biti na prstih, kot smo bili zadnje tekme, moramo dobro igrati brez ploščka, obrambno moramo biti dobri, saj se tam vse začne, potem bo tudi rezultat prišel. Naredili bomo vse, da točke ostanejo v Tivoliju."

Foto: Grega Valančič/Sportida Zvečer bo pri deseti ekipi lige v Tivoliju gostoval Linz, ki trenutno zaseda zadnje, šesto mesto, ki vodi neposredno v končnico. Ekipi sta se v tej sezoni srečali enkrat, pred dvema tednoma je bilo v Avstriji zelo tesno, po loteriji so s 3:2 slavili domačini.

"Nasprotniki bodo ekstremno pripravljeni, ker smo jim pred 14 dnevi v Linzu 'dali res dobro tekmo', dobili pa smo manj, kot smo si tam zaslužili. Tega se zavedajo, tako da bodo pripravljeni. Igrajo zelo ekipo, agresivno, disciplinirano, male stvari delajo dobro, obrambno so dobri, imajo igralce, ki lahko naredijo ofenzivno razliko, pa tudi odličnega vratarja, ki ga je težko premagati. Tako da je pred nami velik izziv," pred srečanjem pravi Šivic.

Olimpija bo po večerni tekmi znova v akciji ICEHL šele čez teden dni, ko bo v domači dvorani pričakala prvaka iz Salzburga.

Salzburžani na Koroškem

Salzburžani, katerih član je Aljaž Predan, bodo zvečer četrto zaporedno zmago lovili v Celovcu, kjer članski dres nosijo Rok Tičar, Val Usnik in Luka Gomboc, ki je med kandidati za najboljšega mladega igralca meseca novembra. Prvaki iz Salzburga gostujejo v Celovcu. Foto: Guliverimage

Gradec Kena Ograjenška bo gostil Pustertal. Člani Innsbrucka lahko znova prehitijo vodilni Bolzano, gostili bodo novinca iz Asiaga.

