Olimpija na Koroško po tretjo zaporedno zmago

Hokejisti HK SŽ Olimpija se bodo pri Celovcu borili za tretjo zaporedno zmago v ICEHL, s katero bi izenačili svoj najdaljši zmagoviti niz v tej sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva. Celovčani so po petkovem porazu na koroškem derbiju trenutno osmi, dve mesti pred Ljubljančani. Avstrijska ekipa ima v svoji članski vrsti tri slovenske hokejiste − Vala Usnika, ki mu pripada vloga drugega vratarja, in napadalca Roka Tičarja ter Luko Gomboca. Prva dva v petek nista bila v postavi, in sicer Usnik zaradi poškodbe, Tičar pa je zbolel. Moštvi sta se v tej sezoni srečali enkrat, s 4:2 so konec septembra v Tivoliju slavili Celovčani.