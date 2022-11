Olimpija zanje še ni našla recepta. Mlademu zmaju priznanje.

Olimpija se je s petkovo zmago vrnila med deseterico, trenutno je deveta, medtem ko je Innsbruck precej višje, na tretjem mestu. V petek je na derbiju dneva tesno izgubil v Beljaku.

Danes bo na sporedu še ena tekma, in sicer zaostalo srečanje 20. kroga med vodilnim Bolzanom in Dunajem.

Beričič naj mladi igralec septembra in oktobra

Miha Beričič je bil izbran za Young Star lige ICE meseca septembra in oktobra, njegovi protikandidati so bili Clemens Krainz (Graz99ers), Senna Peeters (HC Innsbruck) in Lucas Thaler (Red Bull Salzburg).

"Počaščen sem, da sem bil nominiran in potem še izbran za Young Star meseca septembra in oktobra. Zame je to velika spodbuda za naprej, dokaz, da dobro izkoriščam priložnosti, ki sem sem jih dobil, in da se vse da, če trdo delaš in verjameš v uspeh. Hokej je ekipni šport in to je priznanje tudi za celotno ekipo," je ob tem povedal 18-letni napadalec Olimpije.