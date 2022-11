Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo po torkovem porazu z Asiagom zvečer (19.15) odigrali drugo od treh domačih tekem ICEHL v petih dneh. Zmaji, ki so zapadli v začaran krog porazov - na zadnjih sedmih tekmah so šestkrat izgubili - in zdrsnili k dnu lestvice, bodo gostili Gradec, ki mu v tej sezoni prav tako ne gre po načrtih. Moštvo iz avstrijske Štajerske je z dvema tekmama in tremi točkami več 9., Olimpija pa 11. Ljubljančani bodo po večerni tekmi znova na delu že v soboto, ko bodo ob 17.30 gostili Innsbruck.

Ljubljansko moštvo bo v tem tednu odigralo tri domače tekme ICEHL. Ena je že za njim, v torek je z 1:2 izgubilo z novincem v tekmovanju Asiagom in doživelo še šesti poraz na zadnjih sedmih srečanjih tekmovanja. Če se je Olimpija pred tedni držala okoli mest, ki vodijo neposredno v končnico, je zdaj na mestu, ki po koncu rednega dela ne zagotavlja dodatnih bojev za četrtfinale. Sezona je sicer še dolga, ekipe niso še niti na polovici rednega dela, razlike do mest, na katerih bi zeleno-beli tabor lažje dihal, niso velike. A igra zmajev v zadnjih tednih ni prepričljiva.

Trener Mitja Šivic je po porazu z Asiagom s prstom pokazal tudi na nehumani ritem in utrujenost, saj je velik del zmajev konec preteklega tedna odigral še tri reprezentančne tekme v treh dneh. Blagodejnega vpliva pa nimajo niti poškodbe, v primežu katerih so se znašli nekateri člani.

"Pustili so, kar so imeli. Za fanti je zelo zelo naporen teden. Če si utrujen, je težko zmagovati na dvobojih, odločitve niso prave, učinkovitosti tudi ni ... Če glava ni prava, potem je težko, in glava ni bila prava. Veliko stvari je manjkalo, a dejstvo je, da so res utrujeni. Treba se bo spočiti, strniti vrste, iti naprej. Fantje so že dokazali, da znajo, če so spočiti, odigrati zelo dobro," je po torkovi ničli razmišljal Šivic.

Na prvem medsebojnem srečanju je v Avstriji po izvajanju kazenskih strelov zmagala Olimpija. Foto: Werner Krainbucher Prav veliko počitka njegovi fantje niso imeli, danes jih čaka Gradec, že jutri bodo spet v akciji, ko bo v Tivoliju gostoval še Innsbruck. Gradec, za katerega dolgoletni član Ken Ograjenšek zaradi poškodbe v tej sezoni še ni igral, ima na računu dve tekmi in tri točke več. V torek je po slabi predstavi izgubil v Celovcu, nato pa se okrepil z izkušenim švedskim centralnim napadalcem Niklasom Olaussonom, ki v Ljubljani še ne bo igral. Moštvi sta se v tej sezoni srečali enkrat, po izvajanju kazenskih strelov je v gosteh zmagala Olimpija.

"Za obe strani bo to zelo pomembna tekma. Z naše strani predvsem zato, ker bi radi šli iz teh rezultatov. Fantje so tega sposobni. Do pred tremi tedni je kazalo zelo dobro, zdaj pa nam ne gre. Trdo je treba delati. Želim si, da bi imeli boljšo energijo, kot smo jo imeli, da bi bili boljši na ploščku in pri odločitvah, kot smo bili na prejšnji tekmi," dodaja trener.

Zmaji se bodo v soboto doma pomerili še z Innsbruckom, ki ga v ICEHL še niso premagali. Foto: HC Innsbruck

V soboto v Tivoli prihaja Innsbruck, ki bo v Beljaku napadal peto zaporedno zmago

V soboto bo v Tivoliju gostoval še letos odlični Innsbruck, ki bo danes peto zaporedno zmago iskal pri Beljaku. Ta je v torek na kolena spravil vodilni Bolzano. Olimpija Tirolcev še ni premagala.

Celovčani gostijo Pustertal, Salzburžani se bodo po odličnem začetku osmine finala lige prvakov - na prvi tekmi so premagali zadnjega zmagovalca Rogle - merili z novincem Pioneers Vorarlberg, Linz pa pričakuje madžarsko Albo.

Liga ICEHL, 20. krog Petek, 18. november

19.15 HK SŽ Olimpija - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

Black Wings Linz - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

KAC Celovec (Rok Tičar, Luka Gomboc, Val Usnik) - Val Pusteria

VSV Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) - Innsbruck

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) - zaostala tekma 8. kroga Sobota, 19. november

Bolzano - Vienna Capitals