Zmaji tokrat pri Saboliču in Tomaževiču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tem ko so bili hokejisti SŽ Olimpije v petek na domačem ledu s 6:2 boljši od Vorlarlberga in s tem prekinili niz štirih porazov v ligi ICEHL, danes novo zmago iščejo v Beljaku pri moštvu VSV, za katerega igrata tudi slovenska legionarja Robert Sabolič in Blaž Tomaževič. Po tem krogu sledi reprezentančni premor, slovenska reprezentanca pa bo nastopila na turnirju v Budimpešti.