Zmaji na misiji: prekiniti črni niz in pomagati Urbanu

Olimpija danes igra pomembno tekmo, na kateri spet lahko pride na zmagovite tirnice, a še pomembnejši je dobrodelni vidik večernega dogodka v Hali Tivoli. V klubu so se namreč v sodelovanju s športnim dnevnikom Ekipa SN in Radiem Aktual odločili, da izkupiček od prodanih vstopnic namenijo v dober namen.

"Ko smo slišali, da obstaja možnost organizirati tekmo za Urbana, smo fantje stopili skupaj in pripravljeni smo narediti čisto vse za to, da bi bila tekma na eni strani zanj prav posebno doživetje, na drugi strani pa bi mu tudi v čim večji meri pomagala priti do zdravljenja, ki ga potrebuje," je za spletno stran kluba povedal kapetan zmajev Žiga Pance in vse hokejske navijače ter športne navdušence pozval, naj se tekme udeležijo v čim večjem številu.

Kdo je Urban? Triletni Urban Miroševič je prvi otrok v Sloveniji, ki so mu diagnosticirali gensko bolezen sindrom CTNNB1. Gre za hudo nevrorazvojno motnjo, za katero so značilne motnje v duševnem razvoju, motorična zakasnitev, huda govorna okvara, motnje vida in vedenjske težave. Urbanova mama Špela se je po diagnozi odločila, da bo stopila v akcijo in našla terapijo za svojega sina. Terapija je pregrešno draga in Urban nujno potrebuje tudi našo pomoč. Kakšno terapijo potrebuje? Gre za terapijo nadomestnega gena, enako, kot jo je dobil deček Kris. V Avstraliji bodo namreč izdelali gen, ki ga bodo nato dali v Urbanovo telo, ta dodatni gen pa bo proizvajal protein, ki Urbanu manjka. Omenjena mutacija sicer nastane naključno, še preden nastane plod. Zgodi se namreč pri prepisu iz maminega in očetovega gena in ni povezana s cepljenji oziroma raznimi vplivi iz okolja. Urbanova mama Špela Miroševič ni čakala, kot raziskovalka na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je takoj stopila v stik s strokovnjaki in se odločila, da bi stvari vzela v svoje roke. Tako je poskrbela, da se terapija za Urbana že izdeluje. Omenjena terapija pa je ključnega pomena zato, ker ne bo pomagala le njenemu sinu, temveč vsem otrokom s sindromom CTNNB1. Ker je sindrom zelo redek, v industriji ni interesa za financiranje dragih raziskav, piše na spletni strani HK Olimpije.

Liga ICEHL, 17. krog: Petek, 4. november:

19.15, SŽ Olimpija - Pioneers Vorarlberg (Luka Maver)

