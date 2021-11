Kuraltovi pred gostovanjem v Ljubljani dolgo trli Pustertal, Innsbruck nadaljuje zmagovito

Petkove tekme v ligi IceHL so se začele z minuto molka v spomin na tragično preminulega hokejista slovaškega kluba iz Bratislave Borisa Sadeckega in direktorja Dušan Paška. Štirje od šestih obračunov - tekma med Olimpijo in Bratislavo je prestavljena - so se končali v podaljšku oziroma po izvajanju kazenskih strelov. Madžarski Fehervar, ki bo v nedeljo gostoval pri Olimpiji, je tesno premagal Pustertal, Innsbruck je nadaljeval odličen niz in vknjižil sedmo zaporedno zmago.