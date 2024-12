Ljubljanska zasedba je v Tivoliju zadnjič igrala 29. novembra, ko je po izvajanju kazenskih strelov premagala aktualne prvake iz Salzburga. Sledila so štiri gostovanja, najprej zmaga, nato pa trije zaporedni porazi. Na zadnjih dveh tekmah so zmaji vodili, ob koncu pa zapravili prednost in se domov vrnili brez točk.

Glavni trener Antti Karhula priznava, da je ob takšnih porazih, kot so bili zadnji, za ekipo predvsem mentalno težko. Upa pa, da bodo že danes bolje opravili z majhnimi stvarmi, ki lahko prevesijo tehtnico v tvojo korist.

Prvič se bo v Tivoliju navijačem predstavil Nick Bonino, ki je za Olimpijo odigral dve gostujoči tekmi. Foto: VSV/Krammer

Pred Olimpijo sta dve tekmi v dveh dneh. Negativno serijo bo skušala končati zvečer, ko v Ljubljano prihaja zadnjeuvrščeno moštvo tekmovanja, Pioneers Vorarlberg.

Na 25 tekmah so dosegli le pet zmag in so prikovani na dno lestvice. Ekipi sta se to sezono srečali dvakrat, zeleno-beli tabor je zmagal s 5:2 in 4:2. Prvič se bo na domačem ledu navijačem predstavil Američan Nick Bonino, ki je konec novembra okrepil Olimpijo in zanjo za zdaj odigral dve tekmi (gol in dve asistenci).

V soboto pričakujejo dež plišastih medvedov

Že v soboto sledi nov dvoboj, v Tivoliju bo gostoval še en kolektiv, ki je pri dnu lestvice, predzadnji Innsbruck. Tekma bo dobrodelne narave. Klub prireja Teddy Bear Toss, na katerem obiskovalci ob prvem zadetku domače ekipe na led vržejo plišaste igračke. Te bodo podarili Društvu za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto, ki bo z njimi obogatilo praznike otrokom v stiski.

Vodilni Fehervar gostuje v Celovcu. Foto: Aleš Fevžer

Vodilni na Koroškem

Vodilna ekipa Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gostuje v Celovcu (Jan Muršak, Luka Gomboc), prvak Salzburg gosti soseda na lestvici Gradec (Rok Tičar), Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver) bo zmagoviti niz poskušal nadaljevati na Dunaju, Beljak pa bo gostil Innsbruck.

ICEHL, 13. december:

Lestvica:

