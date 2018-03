Mušič zadeval za ohranitev madžarskih upov

Liga EBEL, med 27. februarjem in 4. marcem

V ligi EBEL je na sporedu zadnji teden bojev pred končnico. V sredo so pomembno zmago v boju za končnico vknjižili hokejisti Fehervarja, za katerega igrata Aleš Mušič in Luka Vidmar (ni ga bilo v postavi). Po kazenskih strelih so s 5:4 premagali vodilno ekipo spodnjega doma Dornbirn Žige Panceta, ki se je že prebila v četrtfinale. Zelo razpoložen je bil Mušič, ki je zadel kar dvakrat (za 2:0 in za vodstvo s 4:2). Madžari so drugi in dva kroga pred koncem še lahko upajo na izločilne boje.

Beljačani so na Češkem visoko izgubili, tako da bo zanje sezone kmalu konec. Po porazu so prvega vratarja Beljaka Davida Kickerta do konca sezone posodili Dunaju. Foto: Sportida

8. krog

Hokejisti Beljaka, pri katerem igrata Miha Verlič in Miha Štebih, so v torek pri Znojmu iskali pomembne točke, a jih niso našli. Čehi so jim zadali četrti zaporedni poraz, odpravili so jih kar s 6:0 in jim zaprli vrata končnice. Korošci so po tekmi zapisali, da se prvi vratar David Kickert seli na Dunaj.

"Po skromni torkovi predstavi proti Znojmu in razočaranju nad igro v drugem delu tekmovanja in na splošno v celotni sezoni, je Beljak začel z ukrepi za prihodnjo sezono. Po pogovorih z novim trenerjem Gerhardom Unterluggauerjem načrti pospešeno potekajo, v smeri, da bo klub bolj avstrijski," so zapisali na uradni spletni strani kluba iz Beljaka.

Ob tem so dali vedeti, da se zaradi finančnih razlogov prvi vratar David Kickert do konca sezone seli na Dunaj, s katerim se bo boril za ubranitev naslova prvaka.

Bolzano je v boju za končnico v torek s 7:1 razbil Gradec Kena Ograjenška, za katerega se bo sezona končala v nedeljo, in ostal v resni igri za izločilne boje.

Od moštev, ki so že v končnici, je Medveščak premagal Innsbruck, Linz pa je z zmago nad Salzburgom vratarja Luke Gračnarja prevzel vodstvo v zgornjem domu. Slovenski čuvaj mreže ni branil.V sredo sta se udarila še Celovec Mitje Robarja, ki je doma s 3:1 ugnal Dunaj, dva zadetka je k zmagi prispeval Andrew Kozek.

