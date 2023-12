Le 24 ur pred tekmo naznanil konec kariere

Nekdanji slovenski hokejski reprezentant in dvakratni olimpijec Boštjan Goličič je danes končal tekmovalno kariero. "Štiriindvajset ur pred tekmo z Angletom je vodstvu sporočil, da želi nemudoma končati kariero," so prek družbenih omrežij sporočili iz francoskega kluba Rapaces iz Gapa in dodali: "Spoštujemo njegovo odločitev, čestitamo za kariero in se mu zahvaljujemo za vse, kar je prinesel klubu Rapaces de Gap."

Boštjan Goličič je pri 34 letih kariero nenadno končal zaradi "osebnih razlogov". Mlajši od bratov Goličič – starejši Jurij je drsalke v kot pospravil že pred dobrim desetletjem – je kariero začel na Bledu, se v sezonah 2007/08 in 2008/09 preizkušal v Kanadi, kjer je igral za Calgary Hitmen v ligi WHL, pa nato tri sezone preživel v ljubljanski Olimpiji, preden ga je pot zanesla v Francijo.

V francoski ligi Magnus je branil barve Briancona, Grenobla, Bordeauxa in nazadnje Gapa, v katerem je danes tudi končal kariero. S slovensko reprezentanco je nastopil na devetih svetovnih prvenstvih, štirih elitne divizije, zaigral pa je tudi na olimpijskih igrah v Sočiju in Pjongčangu.

"Na drsalke sem prvič stopil, ko sem bil star tri leta in pol. Tudi od malih nog nikoli nisem sanjal, da bi postal zdravnik, policist ali gasilec. Vse, o čemer sem kdaj sanjal, je bilo, da bom profesionalni hokejist. Zdaj, po 30 letih igranja hokeja, je čas, da drsalke obesim na klin. Moja hokejska avantura je bila neverjetna. Strast do igre me je vodila skozi tobogan zmag, porazov in poškodb. Zaradi hokeja sem spoznal veliko dobrih ljudi, ki so postali moji prijatelji za vse življenje. Preživljali smo dobre in slabe čase, vedno z nasmehom na obrazu. Najbolj pa sem ponosen na osvojene trofeje. Niti v najbolj norih sanjah si nisem predstavljal, da se bo fant iz Podbrezij v Sloveniji udeležil NHL kampa Atlanta Thrashers in zastopal Slovenijo na devetih svetovnih prvenstvih in dveh olimpijskih igrah," je ob slovesu na Instagramu zapisal Goličič.

