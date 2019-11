Boštjan Goličič se seli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski reprezentant Boštjan Goličič, ki že osmo zaporedno sezona drsa v prvi francoski ligi, bo zamenjal delodajalca. Po treh letih pri aktualnem prvaku Grenoblu se je pred sezono preselil k Bordeauxu, v dresu katerega je na 14 tekmah zbral osem točk (dva zadetka, šest asistenc). Po dobrih dveh tekmovalnih mesecih se 30-letnik poslavlja od trenutno osmega moštva Ligue Magnus.

"Po večdnevnem pogajanju sta strani našli skupni jezik in se dogovorili za prekinitev sodelovanja," so zapisali na uradni strani kluba in v nadaljevanju dodali, da naj bi se Goličič, ki je moral zaradi poškodbe izpustiti skoraj celotno sezono, kaj kmalu preselil v drug francoski kolektiv.

V Franciji igra še vratar Matija Pintarič, ki je član četrtega Rouena, vodilni Grenoble pa vodi Edo Terglav.

