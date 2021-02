Konec ugibanj, znana je "gostiteljska" usoda SP

Krovna hokejska zveza (IIHF) je pred dvema tednoma Belorusiji, ki bi morala skupaj z Latvijo med 21. majem in 6. junijem gostiti svetovno hokejsko prvenstvo elitne divizije, zaradi zdravstvenih, varnostnih in političnih zadržkov odvzela SP. Pri IIHF so takrat dejali, da proučujejo različne možnosti gostiteljstva in da bi se Latviji lahko pridružila katera druga država. Najresnejši kandidatki sta bila Slovaška (Bratislava) in Danska (Herning).

Na koncu je Svet IIHF sprejel odločitev, da bo Latvija sama gostila prihajajoče SP. Tako so se odločili zaradi številnih izzivov, ki jih narekuje bolezen covid-19, in tehničnih razlogov, so zapisali na uradni spletni strani.

Skupina A: Rusija, Švedska, Češka, Švica, Slovaška, Danska, Belorusija, VB

Skupina B: Kanada, Finska, ZDA, Nemčija, Latvija, Norveška, Italija, Kazahstan

Predsednik IIHF Rene Fasel je prepričan, da je v trenutnem položaju najbolj smiselna rešitev, da prvenstvo poteka v eni državi, enem mestu. Foto: Getty Images

"Trenutno najboljša rešitev"

Latvijci bodo tako breme reprezentančnega vrhunca sezone popolnoma prevzeli na svoja pleča. Vsi obračuni bodo v Rigi, in sicer na dveh lokacijah.

Osrednje prizorišče bo dvorana Arena Riga, ki bo gostila skupino B, dve četrtfinalni tekmi, polfinale in tekmi za odličja. Drugo prizorišče tekem bo tamkajšnji olimpijski center Olympic Sports Centre, ki ga bodo za čas SP preuredili v hokejsko dvorano. Reprezentance bodo trenirale v tretji dvorani, deset minut oddaljeni od glavne dvorane. Vse ekipe bodo nastanjene v istem hotelu.

Predsednik IIHF Rene Fasel se je ob tem zahvalil Dancem in Slovakom za ponujeno pomoč, a dodal, da je trenutno, tako z vidika novega koronavirusa kot financ, najboljša rešitev ta, da je SP v enem mestu. Poudaril je še, da bodo vestno spremljali razmere in v primeru izboljšanja odprli vrata dvoran navijačem.

Slovenska hokejska reprezentanca še drugo leto zapored ne bo igrala na svetovnem prvenstvu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenci še drugo leto zapored brez SP

Slovenska reprezentanca, ki je med elito zadnjič igrala leta 2017, bi se morala spomladi doma potegovati za vrnitev v skupino A, a je še drugič zapored ostala brez domačega SP drugega razreda.



