Olimpija ostala brez še enega pomembnega člena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljansko moštvo HK SŽ Olimpija, pri katerem naj bi v kratkem podpisali nove pogodbe z igralci, v prihodnje ne bo moglo računati na branilca Kristjana Čepona. Triindvajsetletnik odhaja v Skandinavijo. To bo njegova prva članska izkušnja s tujino. Otrok Olimpijine hokejske šole bo v prihodnji sezoni nosil dres švedskega tretjeligaša HC Kalmar.

"Dolgo smo ga spremljali. Gre za dobrega hokejista tako v obrambi kot v napadu. Prejeli smo kar nekaj visokih ocen trenerjev in skavtov. Veseli smo, da je izbral naš klub," je prihod branilca komentiral športni direktor kluba Roger Nyström.

Z bratom Markom in soigralci zmajev je v zadnji sezoni osvojil vse, kar je lahko - postal je slovenski pokalni prvak, slovenski državni prvak in zmagovalec Alpske lige. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Kalmar bo odlična sredina zame v prihodnji sezoni. Povedali so mi, da je vodstvo sestavilo močno ekipo, lepo bo spoznati soigralce. Zadnja sezona je bila res dobra, tako za ekipo kot zame osebno. Osvojili smo vse, kar smo lahko, kemija je bila odlična. Veselim se prihajajočih izzivov s Kalmar HC," pa je ob naznanitvi sodelovanja s švedskim kolektivom za eno sezono dejal slovenski hokejist, ki ga je trener zmajev Jure Vnuk pogrešal med potniki na svetovno prvenstvo v Kazahstan.

Pol minute pred italijanskim slavjem izsilil podaljšek

Čepon je v zadnji sezoni v zeleno-belem dresu odigral 55 tekem Alpske lige (39 redni del: 11 zadetkov, 20 asistenc; 16 v končnici: dva zadetka, 12 asistenc). Na peti finalni tekmi Alpske lige je pri Val Pusterii, ki jo je od naslova prvaka ločilo manj kot pol minute, 24 sekund pred iztekom rednega dela izenačil in izsilil podaljšek. Olimpija je nato zadela in ohranila upe na lovoriko, dobila je tudi naslednja obračuna in postala prvakinja.

V državnem prvenstvu, v katerem je prav tako postal prvak, je na 11 tekmah dvakrat zadel in devetkrat podal.

Preberite še: