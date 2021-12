Koroška drugič: nov poskus okrepitve skromnega decembrskega plena

December se je prevesil v drugo polovico, prva za ljubljansko Olimpijo z rezultatskega vidika ni bila nič kaj vesela. Na petih tekmah ICEHL je vknjižila zgolj eno zmago, na račun pa vpisala let tri od mogočih 15 točk. Prednost pred zasledovalci se je topila, zmaji so za zdaj še drugi, a nedaleč za njimi je kopica tekmecev, ki bi jih ob nadaljevanju črnega niza lahko prehitela.

Varovanci Mitje Šivica bodo serijo treh porazov poskušali končati na Koroškem. V petek so se iz Celovca vrnili s porazom (1:3), tokrat pa se bodo pomerili z Beljakom. Moštvi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, oktobra je Olimpija doma zanesljivo slavila (6:0), a rezultat je pozabljen, to bo povsem drugačna tekma.

Beljačani, pri katerih vlogo pomočnika trenerja opravlja Marcel Rodman, napovedujejo drugačen pristop kot na oktobrski tekmi v Ljubljani, ko so izgubili z 0:6. Foto: HKO/Sportida

"Olimpija je močna, homogena ekipa, ki je trenutno druga. Njihova moč je zagotovo v napadu, kar smo občutili na prvi tekmi v Ljubljani, ko nismo bili povsem pripravljeni in nismo prikazali dobre predstave. Tokrat bo drugače. Prvič po zaprtju bomo imeli na domači tekmi spet gledalce, ki nam bodo dali prepotrebno spodbudo. Pomembno bo, da jim ne bomo dopuščali preveč možnosti iz protinapadov, v svoji ekipi imajo kar nekaj nevarnih igralcev," pred srečanjem pravi pomočnik glavnega trenerja Beljaka Roba Dauma Marcel Rodman.

Majhne razlike

Beljačani so trenutno na sedmem mestu, na računu imajo tekmo in šest točk manj kot Olimpija. Ta za lažji spanec potrebuje ugoden rezultat. Razlike med drugim mestom in mesti, ki ne prinašajo neposredne končnice, so majhne. Dva slabša rezultata zeleno-belih in pozitiven izplen zasledovalcev bi Olimpijo spravili v neugoden položaj.

Salzburžani so v soboto z 8:2 odpravili madžarskega predstavnika. Foto: Gepa/RedBull

Salzburg se je znesel nad Albo

To so v soboto občutili člani Albe, ki so po hudem porazu pri vodilnem Salzburgu (2:8) s tretjega padli na šesto mesto, danes pa lahko ostanejo brez šesterice. Ob zmagi je Aljaž Predan zadel za 5:0. V soboto je Znojmo končal niz štirih zmag Pustertala.

Danes bodo peto zaporedno zmago iskali Ken Ograjenšek in soigralci Gradca, ki jih čaka zahtevno gostovanje pri prvaku Celovcu (Rok Tičar, Andrej Tavželj). Linz Blaža Gregorca se bo v obračunu začelja pomeril z Dornbirnom, Dunaj pa gosti Bolzano.

Še dve gostovanji pred zadnjo domačo tekmo leta

Olimpija bo po večerni tekmi znova na delu šele prihodnjo nedeljo, ko bo gostovala pri Pustertalu, nato sledi še eno gostovanje v Beljaku, 30. decembra pa se bo po dolgem času vrnila v Tivoli, kjer bo gostoval Celovec.

Liga ICEHL, 29. krog Nedelja, 19. december

17.30 VSV Beljak - HK SŽ Olimpija

EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj) - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc) - Dornbirn

Vienna Capitals - Bolzano Sobota, 18. december

Red Bull Salzburg : Fehervar AV19 8:2 (0:0, 5:1, 3:1)

(Aljaž Predan je ob zmagi zadel za 5:0, na gol Albe je streljal dvakrat; Anže Kuralt je ob porazu enkrat streljal na gol tekmeca.) Pustertal : Orli Znojmo 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)