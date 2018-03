"Razočaranje je veliko, verjeli smo vase, zdaj gremo po lovoriko proti Olimpiji"

Jeseničani po zadnji tekmi Alpske lige v sezoni 2017/18

Hokejisti Jesenic so po sredinem polfinalnem porazu proti Rittnu končali tekmovanje v Alpski ligi . Razočaranja po srditem boju, ki ni nagradil njihovega truda, niso skrivali, upajo pa, da jim bo veselje prinesel finale državnega prvenstva proti večnemu tekmecu Olimpiji.

Jeseničani so tekmovanje v Alpski ligi končali v polfinalu. Zdaj jih čaka še finalna serija državnega prvenstva, v kateri bodo branili naslov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pot aktualnega slovenskega prvaka z Jesenic se je v mednarodnem tekmovanju Alpski ligi končala tam kot lani. V polfinalu. S 3:1 v zmagah jih je izločil branilec naslova Ritten.

Železarji so v sredo za ohranitev finalnih upov potrebovali zmago. Po zadetku Gašperja Glaviča v 33. minuti za 2:0 jim je kazalo dobro, a nato so Italijani strnili vrste, dvakrat zadeli in izsilili podaljšek. V tem pa s tretjim zadetkom razblinili vse dvome o potniku v finale, v katerem jim bo nasproti stal še en italijanski predstavnik Asiago.

Verjeli vase, a se ni izšlo Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jeseničani po bolečem porazu kljub predstavam, na katere so lahko ponosni, razumljivo niso skrivali razočaranja.

"Razočaranje je veliko, pričakovali smo veliko več. Verjeli smo vase, menili smo, da bomo doma z odlično spodbudo s tribun obrnili izid v zmagah sebi v prid in nato v Rittnu odločili serijo. Na koncu je bilo nekaj več sreče na strani gostov, ki so odločili tekmo po podaljšku. Zdaj gledamo naprej. Pripravili se bomo na Olimpijo. Upamo vsaj na to lovoriko," je v klubski mikrofon dejal branilec Aleksandar Magovac.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Močna želja ni obrodila sadov

Njegov partner v branilskem paru Andrej Tavželj pa je pred sedmo silo razmišljal takole: "Res močno smo si prizadevali za to zmago, želeli podaljšati serijo in nato v Italiji pokazati, da smo konkurenčni. Taktična priprava je bila dobra, a na koncu je zmanjkalo zbranosti, odločile so izkušnje tekmeca. Škoda. Ob treh zaporednih prednostih z igralcem več (pri vodstvu z 2:0, op. a.) bi potrebovali še en zadetek."

Kapetan upa, da so se kljub porazu in obstanku v polfinalu iz serije česa naučili, in misli usmerja proti finalu državnega prvenstva proti Olimpiji.

Andrej Tavželj je eno lovoriko z Jeseničani letos že dvignil. Kmalu bo napadale drugo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta bo najverjetneje na sporedu prej, kot je bil predviden (12. april), a s tem morata soglašati obe ekipi. Lov za drugo lovoriko v tej sezoni (pokal so osvojili septembra) – igrali bodo na tri zmage – bodo začeli s prednostjo domačega igrišča. Ljubljančane so v tej sezoni premagali skoraj na vseh tekmah. Zadnjič so z njimi palice prekrižali v četrtfinalu Alpske lige in jih odpravili s 4:0 v zmagah.

"Fantje smo kondicijsko dobro pripravljeni, nadaljevali bomo ta ritem. Težke tekme niso ovira. Mislim, da se mora Olimpija dobro pripraviti na nas," pred finalom še sporoča Magovac.