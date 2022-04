Jeseničani začenjajo finale Alpske lige

Jeseničani so se z Asiagom v rednem delu sezone Alpske lige srečali dvakrat in obakrat zmagali (5:3 in 3:2). V drugem delu (master skupina) so izgubili z 1:4, zadnje tekme pa zaradi bolezni v jeseniški ekipi niso igrali, tako da jo je vodstvo tekmovanja za zeleno mizo registriralo s 5:0 za Italijane. Ekipi sta palice prekrižali tudi v celinskem pokalu, ko so tesno zmagali Italijani.

V finalu bodo igrali na tri zmage. Prva tekma bo zvečer na terenu Asiaga, ki je imel boljše izhodišče pred končnico. Druga tekma bo v torek (12. april) na Jesenicah, tretja 14. aprila v Italiji, morebitna četrta 16. aprila v dvorani Podmežakla, morebitna peta pa je predvidena 19. aprila pri Asiagu.

Alpska liga, finale, prva tekma* Sobota, 9. april

20.30 Asiago - HDD Sij Acroni Jesenice



*Igrajo na tri zmage.

