V živo: Olimpija zanje to sezono še ni našla recepta

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se z zadnjo serijo štirih zmag utrdili na mestih, ki zagotavljajo dodatne boje za končnico, prav tako pa imajo še vedno možnosti za šesterico, ki si po rednem delu že zagotovi četrtfinale. Da bi tako ostalo, bo treba v Tivoliju premagati Vorarlberg Pioneers (19.15). Moštvi sta se v tej sezoni srečali trikrat, vselej so zmagali Avstrijci, za katere igra slovenski napadalec Luka Maver. Bodo tokrat zeleno-beli, ki so na lestvici mesto in deset točk pred gostom, našli recept za Predarlčane in zmagali petič zapored?