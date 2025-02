V živo: Olimpija dobila gol, grozi ji konec sezone

Hokejska zasedba Olimpije skušala preprečiti predčasen konec sezone v razširjenem regionalnem tekmovanju v ligi ICEHL. Po porazu na prvi domači tekmi proti Pustertalu Ljubljančani nujno potrebujejo zmago na gostovanju (19.45), da bi izsilili vrnitev v Tivoli za odločilno tretjo tekmo kvalifikacij za četrtfinale. V drugem paru se merita Fehervar AV19 in Dunaj. Ko bosta znana še zadnja četrtfinalista, si bodo prva tri moštva rednega dela (Celovec, Salzburg in Bolzano) sama izbrala četrtfinalnega tekmeca.

Hokejisti Olimpije so v nedeljo izgubili proti Pustertalu po podaljšku z 1:2 in si otežili pot do četrtfinala končnice.

Ljubljančani tako kot v prejšnji sezoni za četrtfinale igrajo proti Pustertalu. Tega so v rednem delu tekmovanja ugnali na vseh štirih tekmah, v nedeljo pa so pred 3000 navijači v Tivoliju klonili po podaljšku, ko je z modre črte zadel Daniel Glira.

Peti in doslej najpomembnejši obračun proti Južnim Tirolcem se tako ni izšel po željah ambiciozne ljubljanske zasedbe. Zdaj pa jo čakata dve tekmi za biti ali ne biti, če želi priti do četrtfinala.

Trio si bo sam izbral četrtfinalnega tekmeca

V čertfinale napreduje ekipa, ki prva zmaga dvakrat. Ko bodo znani vsi četrtfinalisti, si bodo prva tri moštva rednega dela (Celovec, Salzburg in Bolzano) sama izbrala četrtfinalnega tekmeca.

