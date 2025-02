Hokejisti HK Olimpija Ljubljana se po dveh tednih vračajo v tekmovalni ritem. Do konca rednega dela jih čakajo še štiri tekme, prva ob 19.15, ko bo v Tivoliju pomembne točke iskal Linz, ki želi redni del končati med šesterico in si neposredno zagotoviti končnico. To je bila želja tudi ljubljanskega moštva, a bo moral v dodatne boje za četrtfinale. Danes lahko zmaji z ugodnim izidom tekme na domačem ledu ter srečanja med Pustertalom in Bolzanom potrdijo osmo mesto, kar bi pomenilo, da bodo imeli v dodatnih bojih prednost domačega terena.