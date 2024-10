Zahteven popoldanski izziv za Olimpijo

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo odigrali še drugo domačo tekmo tedna v ICEHL. Po tem, ko so v petek priznali premoč drugouvrščenemu Bolzanu, tokrat v Tivoli prihaja vodilni Gradec, pri katerem igrata slovenski reprezentant Rok Tičar in prvo ime napada zmajev v lanski sezoni Trevor Gooch. Srečanje se bo začelo precej bolj zgodaj kot običajno, ekipi bosta palice prekrižali že ob 15. uri. Že pred tem bo pestro v navijaški coni, saj se v sklopu družinskega dne obeta več dejavnosti za otroke.

Ljubljansko moštvo ima po sedmih tekmah pet zmag in dva poraza, kar ga trenutno uvršča na četrto mesto tekmovanja. Ta teden gostijo dvojček tekem proti ekipam, ki so na lestvici še višje od njih. Prvo tekmo so odkljukali v petek, ko je Bolzano iz Tivolija odpeljal zmago s 5:2. Južni Tirolci so štiri gole dosegli v zadnji tretjini, ko so izkoristili napake domače obrambe, na koncu pa zeleno-beli znova niso bili učinkoviti ob "power-playju".

Danes Ljubljančane čaka še eno zahtevno srečanje, gostijo Gradec, ki je pred sezono prejel finančno injekcijo, napovedal visoke cilje in okrepil ekipo. V tej sta po novem tudi slovenski napadalec Rok Tičar in v lanski sezoni eden ključnih članov Olimpije v napadu Trevor Gooch. Graški panterji so pri šestih zmagah in porazu v podaljšku, na računu imajo pet točk več od gostiteljev.

Srečanje se bo začelo že ob 15. uri, dogajanje v navijaški coni, v kateri bodo poskrbeli za otroke, pa že debelo uro prej.

Olimpija bo po današnji tekmi znova na delu v petek, ko bo gostovala pri Linzu Kena Ograjenška in Luke Mavra. Ta danes gostuje pri Innsbrucku, prvak Salzburg gosti Dunaj, Pustertal pa Beljak.

ICEHL, 13. oktober

Lestvica

