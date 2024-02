Nova bitka za biti ali ne biti: kot sedma tekma končnice

Pred hokejisti HK SŽ Olimpije je nova tekma za biti ali ne biti. Prvo, torkovo, so doma opravili z odliko, tekmeca v boju za četrtfinale Pustertal so v Tivoliju premagali s 6:2 in izsilili današnji odločilni obračun, po katerem bo znan zadnji četrtfinalist ICEHL. Srečanje se bo v Brunicu začelo ob 19.30.

V ICEHL je le še ena neznanka, ki bo razrešena okoli 22. ure na Južnem Tirolskem, kjer se bosta za zadnje mesto v končnici na odločilni tretji tekmi udarila domači Pustertal in Olimpija.

Italijanski kolektiv je na uvodnem srečanju pred domačimi gledalci s 3:0 premagal Ljubljančane, ki nikakor niso uspeli premagali Jacoba Smitha. Olimpija je tako za podaljšanje sezone v tem tekmovanju v torek nujno potrebovala zmago na svojem terenu in jo tudi dočakala. V Tivoliju, kjer so gostje med vratnici postavili Andreasa Bernarda, je zmagala s 6:2 in ostala med živimi.

Zeleno-beli tabor je odločen, da sezone v ICEHL po današnjem večeru zanj še ne bo konec. "Na to tekmo moramo iti z enako miselnostjo, kot smo vstopili v zadnjo. Bo pa pritisk na njihovi strani. Oni so letos vložili ogromno v to ekipo. Poznam ozadje, vem, koliko denarja so vložili v to ekipo, koliko pritiska imajo iz pisarne, da je letos leto, ko morajo nekaj narediti. Mi nimamo ničesar za izgubiti, lahko samo veliko pridobimo. S to zmago bo Tivoli najmanj dvakrat še poln. Oni imajo zelo ambiciozno ekipo, polno zvenečih imenih, veliko dražjo od nas. Na drugi strani pa mi, slovenski fantje in nekaj tujcev, res držimo skupaj. Menim, da bo ta ekipni duh odločil. V Brunico ne gremo poskusit zmagat, ampak gremo kar zmagat," je odločen kapetan Žiga Pavlin.

Antti Karhula kot pomemben dejavnik poudarja tudi mlade igralce, ki prinašajo svežo, dodatno energijo. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji so v torek prikazali odločno predstavo, bili vsaj dve tretjini tekme boljši nasprotniki, predvsem pa se dobro držali ob igralcu več (dva gola) in manj.

"Gre za eno tekmo, na kateri se lahko zgodi marsikaj, na kateri lahko odloči en odbitek. Za nas je to kot sedma tekma končnice. Še vedno verjamem, da nam mladost, ki jo imamo, daje dodatno energijo in nam lahko pomaga, da tudi drsalno pritisnemo na tekmeca. Večkrat sem že rekel, da če bomo upočasnili in začeli pretirano razmišljati, ne bo dobro. Kdor se bo bolje regeneriral in imel boljšo energijo vseh 60 minut, bo bližje zmagi," pred večernim srečanjem dodaja glavni trener zeleno-belega moštva Antti Karhula.

Zmagovalec srečanja v Brunicu bo že v nedeljo v gosteh začel četrtfinalno serijo, za poraženca pa bo sezone v tekmovanju konec.

Koga bo izbrala vodilna trojka?

Že po rednem delu so si četrtfinale zagotovili Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc), Fehervar (Anže Kuralt), Salzburg, Bolzano, Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) in Linz. V torek se je šesterici pridružil Pioneers Vorarlberg (Luka Maver), ki je v boju za četrtfinale z 2:0 v zmagah izločil Innsbruck. Ta si je moštvo s Predarlske izbral sam, a se mu izbor ni obrestoval. Celovec, ki je redni del končal na prvem mestu, si bo kot prvi izbral četrtfinalnega tekmeca. Foto: www.alesfevzer.com

Po koncu današnje tekme bodo prvi trije, Celovec, Fehervar in Salzburg, izbrali četrtfinalnega tekmeca, Bolzano, ki je končal kot četrti, bo igral s tistim, ki ga ne bo izbral nihče.

Četrtfinalna serija se bo začela v nedeljo, igrali bodo na štiri zmage.

Liga ICE, kvalifikacije za četrtfinale, tretja tekma

Četrtek, 29. februar:

