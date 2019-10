Še zadnji vlak za izločilne boje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi prvakov je na sporedu še zadnji krog skupinskega dela tekmovanja. Iz vsake skupine bosta v osmino finala napredovali prvo- in drugouvrščeno moštvo. Od ekip s slovenskim pridihom imata možnost za to še dve, Bern Jana Muršaka in Ambri-Piotta Roberta Saboliča.