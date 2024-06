Hokejisti Floride so imeli na poti v Kanado nekaj zamude in ameriški mediji so iz tega naredili cel cirkus. Zaradi poplav na Floridi je imel njihov čarterski let nekajurno zamudo, a so v Edmonton prišli pravočasno, v četrtek zjutraj so tako opravili jutranji trening kot običajno. "Prav zabavno je, kako v finalu vsaka zgodba postane tako velika. To se ekipam zgodi vsaj štirikrat na leto, a v rednem delu sezone o tem sploh nihče ne govori. Zdaj pa: o moj bog, saj ne bodo mogli igrati!" se je preplahu v medijih smejal napadalec Floride Kyle Okposo.

Liga NHL, 13. junij: