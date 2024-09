V živo: Slovenci imeli vse po nadzorom, a zaradi nespametnih kazni bo še vroče

Olimpijske kvalifikacije Nedeja, 1. avgust

Slovenija : Ukrajina 3:2* (2:0, 1:2, -:-)

1:0 Urbas (Jeglič, Gregorc, 6., PP1), 2:0 Drozg (Macuh, 13.), 3:0 Drozg (Gregorc, 29.), 3:1 Lyalka (Zakharov, Fedyeyev, 36, PP2), 3:2 Pangelov-Yuldashev F. (Lyalka, Fedyeyev, 37., PP2)

Postava Slovenije: Us, Pintarič; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Mašič, Drozg, Macuh, Torok; Ćosić, Crnović, Jezovšek, Tomaževič, Kuralt; Bohinc, Podlipnik, Maver, Beričič. Selektor: Edo Terglav.

Postava Ukrajine: Petrov, Dyachenko; Cholach, Merezhko, Peresunko, Zakharov, Trakht; Sysak, Pangelov-Yuldashev, Lialka, Mazur, Denyskin; Hrebenyk, Ratushny, Vorona, Fadeyeyev, Borodai; Volkov, Cherdak, Sadovikov, Nimenko, Morozov; Selektor: Dmytro Khrystych.



*tekma se je začela ob 12. uri

PP1-zadetek z igralcem več

PP2-zadetek z dvema igralcema več

Slovenska hokejska reprezentanca je v Rigo odpotovala z željo po uresničitvi presenečenja, ki bi jih odpeljalo na tretje olimpijske igre v samostojni državi, a ji podvig ni uspel.

Že po uvodnem porazu z Latvijo, ob katerem so Slovence tepli nespametni prekrški, so bile možnosti varovancev Eda Terglava precej majhne. Da bi ostali v teoretičnih kombinacijah za nastop v neposredni soseščini 2026, bi morali v petek premagati Francoze, a so bili galski petelini ob bledi slovenski predstavi kakovostnejši tekmec in zasluženo zmagali (5:1).

"Lahko iščemo izgovore, a verjetno je to naša realnost," je po drugem porazu, po katerem so se olimpijska vrata dokončno zaprla, realno razmišljal izkušeni branilec Blaž Gregorc.

Spremenjena postava

Terglavovi izbranci so pred odhodom poudarjali, da niso favoriti, da so na papirju nekje na tretjem mestu in prav za tega se trenutno merijo z Ukrajino, ki po dveh visokih porazih prav tako nima več možnosti za nastop na olimpijskih igrah. Slovenska zasedba je spremenjena.

Vratarja Gašperja Krošlja, ki je rojake v igri držal na tekmi proti Latviji, ni v postavi, med slovenskima vratnicama je tako še tretji čuvaj mreže na tretji tekmi Žan Us. Njegova menjava pa Matija Pintarič. Prav tako v postavi ni standardnih napadalcev Roka Tičarja in kapetana Roberta Saboliča. Kapetanska vloga je tako pripadla Janu Urbasu, ki se je v šesti minuti podpisal pod prvi gol na tekmi - Slovenci so do vodstva prišli z igralcem več. V 13. minuti je Rok Macuh dobil sodniški met, plošček je prišel do Jana Drozga, ta pa je s strelom z vrha krogov z leve premagal Bogdana Dymchenka za 2:0 in postavil izid prve tretjine.

Ukrajina je imela v prvih 20 minutah dvakrat igralca več, a Usa ni uspela premagati, Slovenci pa so z igralcem povišanje lovili še ob koncu tretjine, a pritiska niso kronali z zadetkom. Risi so po zmedi pred ukrajinskimi vrati v 29. minuti zvišali na 3:0, pod gol se je podpisal Drozg, nato na gol tekmeca oblegali z igralcem več, a se rezultat ni spremenil. Se je v 36. minuti, ko so Ukrajinci hitro izkoristili dva igralca več, Usa je premagal Vitalij Lyalka. Takoj po znižanju je sledila nova slovenska kazen in nov gol Ukrajincev, ki so z dvema igralcema več znižali na 3:2 in poskrbe

Ob 16. uri sledi dvoboj neporaženih Latvije in Francije, ki se bosta pomerili za prvo mesto in olimpijsko vozovnico.

Latvijci bodo pred bučnim domačim občinstvom olimpijsko vozovnico lovili proti Francozom. Foto: LHF

Slovaki za OI proti Kazahstanu, Danci proti Norvežanom

Tudi na preostalih dveh kvalifikacijah turnirjih sta v igri za olimpijske igre po dve neporaženi reprezentanci, ki se bosta za olimpijske igre udarili med seboj.

V Bratislavi se bodo gostitelji za prvo mesto udarili s Kazahstanci, medtem ko Avstrijci in Madžari nimajo več možnosti. V Aalborgu pa se bodo gostitelji Danci na tekmi D pomerili z Norvežani, Britanci in Japonci pa bodo med seboj igrali za tretje mesto.

Mesta na OI so si že zagotovili gostitelji Italijani ter osem najvišje uvrščenih reprezentanc s svetovne lestvice: Kanada, Finska, Rusija, ZDA, Nemčija, Švedska, Češka, Švica. Če bi Rusom gorela rdeča luč za nastop na OI, bi se sprostilo eno mesto, ki bi ga morda lahko zavzela druga najboljša reprezentanca z enega od zadnjih treh kvalifikacijskih turnirjev. Slovenci tudi za to nimajo več možnosti.

Seznam reprezentantov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo) Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija/Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo) Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Žan JEZOVŠEK (Lindau/Nem 3), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Luka MAVER (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž TOMAŽEVIČ (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).