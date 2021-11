Selitev iz Jesenic v Olimpijo: pogodba mu je omogočala odhod

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

aljoša crnovič in mitja robar nova branilca hk sž olimpija

Hokejistom HK SŽ Olimpija, ki so na torkovem derbiju za državno prvenstvo s 3:0 premagali HDD Sij Acroni Jesenice , se bosta v zeleno-belem dresu pridružila nova branilca. Eden je Aljoša Crnovič, čigar selitev z Gorenjske v Ljubljano so med derbijem pozdravili navijači in prehiteli klub, drugi pa nekdanji dolgoletni reprezentant Mitja Robar.

Slabih deset minut pred koncem torkovega derbija za državno prvenstvo, na katerem je Olimpija prevladovala in zasluženo slavila (3:0), so navijači ljubljanskega kluba razgrnili transparent, na katerem je pisalo "Zeleni Crnovič", in pozdravili novo selitev iz Jesenic v Ljubljano.

Crnovič izkoristil klavzulo "Ne Aljoša ne mi nismo nič krivi. Izkoristil je klavzulo v pogodbi, ki jo ima," je o selitvi 22-letnika dejal trener Olimpije Mitja Šivic. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

O tej je po zmagi spregovoril tudi glavni trener zeleno-belih Mitja Šivic, ki se je pred sezono z igralci Žanom Usom, Žanom Jezovškom, Jako Sodjo, Blažem Tomaževičem, Jako Šturmom, trenerjem vratarjev Anžetom Ulčarjem in zdravnikom Tomom Cvetkovičem preselil iz Jesenic v Ljubljano. Že takrat je bil v igri za prihod med zmaje tudi Crnovič, a se je Šivic naposled odločil za finskega branilca Joono Ervinga, saj je imel ta za pasom več odigranih tekem v ligah, ki so po kakovosti bližje ICEHL, kot je Alpska liga.

Finski steber obrambe se je v začetku novembra poškodoval in bo odsoten še vsaj šest tednov, prav tako Ljubljančani še nekaj časa ne bodo mogli računati na branilca Tineta Klofutarja, zato so se odpravili na lov za novimi močmi. Enega so našli pri večnem tekmecu.

"Videli ste transparent, pridružuje se nam Aljoša Crnovič. Naj pojasnim njegov primer, saj bi se lahko rdeči navijači malo razjezili. Aljoša je imel pogodbo, ki mu dovoljuje odhod. Ne Aljoša ne mi nismo nič krivi. Izkoristil je klavzulo v pogodbi. Njegova velika želja je bila, da se Olimpiji pridruži v ICEHL. V četrtek bo z nami na treningu," je Šivic dejal o selitvi 22-letnega branilca v zeleni dresi.

"Moje mnenje, pogled na vse skupaj je, da jaz tako ne bi naredil. A dobro ... Razšli smo se v prijateljskem duhu, Aljoši smo se zahvalili za sodelovanje. Imel je tako pogodbo, da je to lahko naredil," pravi trener Jesenic Nik Zupančič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zupančič: Imel je pogodbo, ki mu je to dopuščala

In kaj o odhodu pomembnega člena pravi trener Jesenic Nik Zupančič? "Moje mnenje, pogled na vse skupaj je, da jaz tako ne bi naredil. A dobro ... Razšli smo se v prijateljskem duhu, Aljoši smo se zahvalili za sodelovanje. Imel je tako pogodbo, da je to lahko naredil. Želim mu vse najboljše, mi gremo naprej s fanti, ki jih imamo."

Prihajajo še štajerske izkušnje

Šivic je potrdil še en branilski prihod: "Za en mesec smo podpisali z Mitjo Robarjem." Dolgoletni slovenski reprezentant se je po pestri sezoni 2018/19, v kateri je z Medveščakom v ligi EBEL vztrajal vse do klavrnega konca, poslovil od igralskega profesionalizma. Postal je predsednik HDK Maribor, vstopil v svet agentskega dela in se prelevil tudi v trenerja. V lanskem in tem tekmovalnem obdobju je članski ekipi lisjakov na nekaj tekmah pomagal tudi kot igralec, zdaj pa bo 38-letnik vsaj začasno znova del profesionalnega igralskega ustroja.

38-letni Mitja Robar je v ligi EBEL (zdaj ICEHL) zadnjič igral v sezoni 2018/19, zdaj se v tekmovanje vrača z Olimpijo. Foto: Sportida

"Mitja živi življenje, ki je zelo uglajeno, zelo pravilno. Tudi tisto leto, ko ni igral, vem, da je migal, da je ostal v odličnem kondicijskem stanju. Lani je bil na ledu z Mariborom, odigral nekaj tekem, prav tako letos. Zadnjih deset dni je bil z nami na treningih. Deluje dobro. Gre za en mesec, mislim, da bi lahko zelo presenetil, lahko bi bil zelo zelo dober. Bomo pa potem videli, kaj bo po enem mesecu," je o prihodu soimenjaka še dejal Šivic.

Njegovi varovanci bodo v tekmovalni akciji znova v petek, ko bodo v sklopu lige ICEHL gostovali pri Linzu, ki ga po novem s trenerske klopi vodi nekdanji trener Olimpije Raimo Summanen. Vratarski tandem bo do vrnitve poškodovanega Paava Hölsäja (odsoten bo tri do štiri tedne) ob Žanu Usu sestavljal Luka Kolin.