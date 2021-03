Epski obračun: začeli v sredo zvečer, končali v četrtek zjutraj

Začeli so ob 19. uri v sredo, končali ob 1.52 v četrtek zjutraj. Obračuna med hokejisti HK Gomel in Neman Grodno v četrtfinalu beloruskega prvenstva je bilo konec šele v šestem 20-minutnem podaljšku oziroma po 169 minutah in štirih sekundah igre, kar je tretja najdaljša hokejska tekma v zgodovini, druga najdaljša v modernem času.

Beloruski moštvi Gomel in Neman Grodno sta v sredo ob 19. uri začeli peto tekmo četrtfinala tamkajšnje Extralige. Obe sta do tistega večera v seriji zmagali po dvakrat, sredina zmaga je tako zmagovalcu prinesla zaključni plošček za polfinalno vstopnico. Tega so si priigrali hokejisti iz Grodna, a do njega so prišli kar nekaj ur pozneje, kot so upali.

Gostje so v 19. minuti povedli in vodstvo držali do dveh minut pred koncem rednega dela srečanja, ko so člani Gomela izkoristili številčno prednost, izenačili in izsilili podaljšek oziroma kar šest podaljškov. Pravilo namreč v izločilnih bojih Extralige veleva, da v primeru izenačenja po 60. minutah igrajo do zlatega gola, loterija na teh tekmah ne pride v poštev.

Poljak končal maraton

Sreda se je prevešala v četrtek, moštvi pa sta še kar igrali. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti podaljšek. Šele sredi šestega podaljška, po 169 minutah in štirih sekundah, je poljski napadalec Krystian Dziubinski le premagal domačega vratarja in končal tretjo najdaljšo hokejsko tekmo v zgodovini.

Zmagoviti zadetek:

"Preprosto moramo zmagati, smo si rekli. Zavedali smo se, da bo za vratarja težko braniti kar devet tretjin. Ko sem dobil priložnost za strel, nisem poskušal prelisičiti vratarja, niti nisem želel iti ena na ena z njim, saj je že prihajal nasprotni branilec, tako da sem si rekel, da je najbolje, da močno ustrelim. Na srečo mi je uspelo," so razmišljanje strelca zmagovitega zadetka Dziubinskega povzeli na uradni spletni strani Mednarodne hokejske zveze (IIHF).

Čokolada, sadje, izotonični napitki ...

Ob tem je povedal, da so jim med tretjinami energijo dajali čokolade, banane, drugo sadje in izotonični napitki. Niso pa jedli pic in testenin, kar naj bi bilo na jedilniku moštva Storhamar, ki je leta 2017 proti Sparta Sarpsborg odigralo najdaljšo hokejsko tekmo v zgodovini. Četrtfinalna tekma norveškega prvenstva se je končala šele po 217 minutah in 14 sekundah z zmago gostiteljev iz Storhamarja.

Razmislek o smiselnosti

Obračun v Belorusiji je sprožil več ugibanj o smiselnosti veljavnih pravil. "Na nek način je vse skupaj smešno. Morda bi bilo vredno razmisliti o tem, koliko podaljškov se odigra. Namesto da igraš šest podaljškov, bi morda lahko odločili kazenski streli. Da končaš šele ob 2. zjutraj, je ...," po porazu ni bil najbolj navdušen trener gostiteljev Sergej Stas.

Za slednjega je bil to še drugi boleč poraz po maratonski tekmi. Leta 2015 je namreč kot hokejist Gomela sodeloval na petem najdaljšem srečanju v zgodovini, po 165 minutah in 11 sekundah so jih premagali hokejisti Junosti iz Minska.

Šesta in morda zadnja tekma četrtfinala med Neman Grodno in Gomel bo danes.