Olimpija lahko naredi še en korak k domači zvezdici

Potem ko je HK SŽ Olimpija lani naslov državnega prvaka osvojil že januarja, in to po zgolj dveh tekmah, letošnji finale poteka po sistemu na štiri zmage. Ljubljančani, ki igrajo na višji tekmovalni ravni (IceHL) kot Jeseničani (Alpska liga), za zdaj upravičujejo vlogo favoritov.

Na prvi tekmi so v domačem Tivoliju zmagali s kar 9:3, na nedeljskem obračunu na Jesenicah pa so železarji pred domačimi gledalci prikazali drugačen obraz in resneje vstopili v srečanje. Že po 13 sekundah so povedli in dolgo držali korak z zeleno-belimi, ki so se na koncu druge zmage veselili s 4:2.

Foto: www.alesfevzer.com

Mladi član železarjev Rožle Bohinc je po drugem porazu dejal, da gredo v torek v Ljubljano po znižanje zaostanka, na drugi strani pa imajo gostitelji v mislih le en cilj – domačo zmago. Če jim bo to zvečer uspelo in bodo v seriji povedli s 3:0, si bodo priigrali več zaključnih ploščkov za naslov. Prvega bi v tem primeru lahko izkoristili že v petek, ko se bo serija nadaljevala v dvorani Podmežakla.

Olimpija želi serijo zaključiti v štirih tekmah. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je v vlogi favoritinje, lovi 19. naslov v samostojni državi (te so dosegli različni pravni subjekti iz Tivolija), medtem ko so železarji (prav tako različni klubi) od samostojnosti osvojili 13 naslovov državnih prvakov.

Vse naslove prvaka od sezone 1991/92 so osvajali samo hokejisti ali iz Ljubljane ali Jesenic. Pred tremi leti zaradi pandemije prvaka ni bilo, ker so tekmovanje predčasno končali.

Finale državnega prvenstva, tretja tekma

Torek, 12. marec

Finale DP HK SŽ Olimpija - HDD Sij Acroni Jesenice /2:0/



//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage



Naslednja tekma bo v petek, 15. marca, na Jesenicah. Če prvak takrat še ne bo znan, so termini tekem še 17., 19. in 22. marec.

Državni prvaki v samostojni Sloveniji 1991/92 Acroni Jesenice

1992/93 Acroni Jesenice

1993/94 Acroni Jesenice

1994/95 Olimpija Hertz Ljubljana

1995/96 Olimpija Hertz Ljubljana

1996/97 Olimpija Hertz Ljubljana

1997/98 Olimpija Hertz Ljubljana

1998/99 Olimpija Ljubljana

1999/00 Olimpija Ljubljana

2000/01 Olimpija Ljubljana

2001/02 ZM Olimpija Ljubljana

2002/03 ZM Olimpija Ljubljana

2003/04 ZM Olimpija Ljubljana

2004/05 Acroni Jesenice

2005/06 Acroni Jesenice

2006/07 ZM Olimpija Ljubljana

2007/08 Acroni Jesenice

2008/09 Acroni Jesenice

2009/10 Acroni Jesenice

2010/11 Acroni Jesenice

2011/12 Tilia Olimpija Ljubljana

2012/13 Telemach Olimpija

2013/14 Telemach Olimpija

2014/15 HDD SIJ Acroni Jesenice

2015/16 Telemach Olimpija

2016/17 HDD SIJ Acroni Jesenice

2017/18 HDD SIJ Acroni Jesenice

2018/19 HK SŽ Olimpija

2019/20 / (prvaka ni bilo zaradi pandemije covid-19)

2020/21 HDD SIJ Acroni Jesenice

2021/22 HK SŽ Olimpija

2022/23 HK SŽ Olimpija

2023/24 ?

