Dvojna jeseniška zmaga, Triglavani do zmage v zadnji sekundi

Slovenski državni podprvaki, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v gosteh visoko, s 14:3, odpravili HK True Celje. Zmagali so tudi mladi železarji HD Hidria Jesenice, ki so bili s 5:1 boljši od zadnjega HDK Maribor. Hokejisti HK Triglav Kranj so do zmage na Bledu (4:3) prišli sekundo pred iztekom rednega dela, ko je zadel Žan Zupan.