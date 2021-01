Olimpija začenja končnico

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v nedeljo pričakovano začeli končnico državnega prvenstva z visoko zmago proti HKMK Bled. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so vlogo favorita na prvi četrtfinalni tekmi proti HK True Celje že potrdili (14:0), preostala para HK Triglav Kranj - HD Hidria Jesenice in HK Slavija Junior - HDK Maribor pa četrtfinalne odpirata v torek.

V četrtfinalu prvouvrščeni iz rednega dela igra z osmim, drugi s sedmim, tretji s šestim in četrti s petim. Hokejisti HK SŽ Olimpija se tako merijo s HKMK Bled, HDD Sij Acroni Jesenice s HK True Celje, HK Triglav Kranj s HD Hidria Jesenice, HK Slavija Junior pa s HDK Maribor. V polfinale napreduje, kdor prvi zmaga dvakrat.

V nedeljo so prvo tekmo četrtfinala odigrali hokejisti HK SŽ Olimpija in HKMK Bled, zmaga pa je pričakovano šla v roke Ljubljančanov. Para HK Triglav Kranj – HD Hidria Jesenice in HK Slavija Junior – HDK Maribor bosta palice v končnici prvič prekrižala v torek.

Jeseničani četrtfinale odprli z visoko zmago

Prva sta četrtfinalno bitko na Gorenjskem začela HDD Sij Acroni Jesenice in HK True Celje. Železarji so upravičili vlogo velikega favorita in do četrtfinalne prednosti prišli z zmago s 14:0. Železarji si polfinale lahko zagotovijo že v ponedeljek.

Polfinale bodo prav tako igrali na dve zmagi, predvideni datumi polfinalnih tekem so 26., 28. in 30. januar.

Četrtfinale DP: Prve tekme nedelja, 10. januar HK SŽ Olimpija : MK Bled 8:1 (4:0, 2:0, 2:1) torek, 12. januar

HK Triglav Kranj – HD Hidria Jesenice

HK Slavija Junior – HDK Maribor ponedeljek, 4. januar

HDD Sij Acroni Jesenice : HK TRUE Celje 14:0 (4:0, 7:0, 3:0) /1:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi Druge tekme ponedeljek, 11. januar

HK TRUE Celje – HDD Sij Acroni Jesenice četrtek, 14. januar

HKMK Bled – HK SŽ Olimpija

HD Hidria Jesenice – HK Triglav Kranj

HDK Maribor – HK Slavija Junior Tretje tekme (v primeru 1:1 v zmagah) torek, 19. januar

HDD Sij Acroni Jesenice – HK TRUE Celje

HK Triglav Kranj – HD Hidria Jesenice

HK Slavija Junior – HDK Maribor sreda, 20. januar

HK SŽ Olimpija – HKMK Bled



*v polfinale napreduje ekipa, ki prva zmaga dvakrat, polfinalne tekme bodo 26., 28. in 30. januarja

