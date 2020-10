Jeseničani in Založani do zmag

Mladi železarji, HD Hidria Jesenice so na domači tekmi državnega prvenstva s 4:3 premagali HKMK Bled, ki bo v soboto gostoval še v Mariboru. Oklepniki HK True Celje, ki jih po novem trenira David Rodman, pa so po podaljšku s 3:4 izgubili z Založani. To je sploh prva točka Celjanov, ki so sezono odprli z več visokimi porazi.