V Tivoliju mestni obračun

Ljubljanski Tivoli bo zvečer prizorišče mestnega obračuna med hokejisti HK Slavija Junior in po sedmih tekmah stoodstotna HK SŽ Olimpija. Založani so se v zadnjih tednih zaradi zaprtja svojega hokejskega doma preselili pod Rožnik, na osmih tekmah DP so zmagali petkrat in so četrti. Na drugi predvideni tekmi si bosta nasproti stala HK True Celje in HD Hidria Jesenice.