Bodo danes znani vsi polfinalisti?

Na sporedu so druge četrtfinalne tekme državnega hokejskega prvenstva, po katerih že lahko dobimo vse polfinaliste. Z zmago bi si polfinalno vstopnico priborili HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice, HK Triglav Kranj in HK Slavija Junior. Prvi trije so na uvodnih tekmah zanesljivo ugnali HDK Maribor, HKMK Bled in HK Celje, Založani pa tesno mlade železarje, HD Hidria Jesenice. V primeru izenačenega izida po dveh tekmah bodo tretje tekme v torek.