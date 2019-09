Železarji uspešni v Kranju in doma, slavili tudi Založani

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v okviru državnega prvenstva prišli do nove zmage. S 6:2 so premagali kranjski HK Triglav Kranj. Uspešni so bili tudi mladi železarji, ki so s 5:2 ugnali HKMK Bled. Do zmage so prišli tudi Založani, ki so s 4:1 premagali HDK Maribor.