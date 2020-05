Datum nadaljevanja še ni znan, nagrajenci pa že

Hokejisti Boston Bruins so osvojili predsedniški pokal za najboljši izkupiček rednega dela skrajšane sezone zaradi novega koronavirusa, na 70 tekmah so osvojili sto točk in imeli najboljši točkovni izkupiček 71,4 odstotka.

Poleg tega si je napadalec Bostona David Pastrnak skupaj z zvezdnikom Washington Capitals Aleksandrom Ovečkinom razdelil pokal Rocket Richard, ki ga prejme hokejist z največ zadetki. Oba sta to sezono dosegla po 48 golov, pri čemer je Ovečkin do tega izkupička prišel na 68 tekmah, Pastrnak pa na 70.

Poleg tega sta vratarja Bostona Tuukka Rask in Jaroslav Halak osvojila pokal Jennings Trophy, ki ga prejmejo vratarji moštva z najmanj prejetimi goli. Skupaj sta dopustila 167 zadetkov.

Liga NHL, ki jo je 12. marca zaustavila koronavirusna pandemija, je ta teden razkrila načrte za končnico 24 ekip v boju za Stanleyjev pokal, poroča STA.

Gary Bettman: Pričakujemo, da se bo sezona zavlekla v pozno poletje in zgodnjo jesen. Foto: Reuters

Liga bi se lahko zavlekla v pozno poletje in zgodnjo jesen

Komisar lige Gary Bettman je pred dnevi potrdil, da se bo prekinjena sezona nadaljevala s končnico 24 ekip, tekme pa bodo igrali v dveh mestih. Bettman še ni pojasnil, kdaj naj bi se liga nadaljevala, prav tako še niso izbrali dveh mest, ki bi gostili tekme.

Po predlogu za nadaljevanje sezone bodo v prvem krogu končnice prosti po štirje najboljši iz vsake konference pred prekinitvijo lige, torej Boston, Tampa Bay, Washington in Philadelphia z vzhoda ter St. Louis, Colorado, Vegas in Dallas z zahoda. Igrali pa bodo turnir, na katere bi določili nosilce.

Preostalih 16 klubov pa bo v prvem krogu igralo dvoboje na tri zmage. Pari bi bili Pittsburgh – Montreal, Carolina – New York Rangers, New York Islanders – Florida in Toronto – Columbus na vzhodu ter Edmonton – Chicago, Nashville – Arizona, Vancouver – Minnesota in Calgary – Winnipeg na zahodu.

Zmagovalci prvega kroga se bodo v drugem srečali z najvišjimi nosilci in igrali na štiri zmage. Na štiri zmage bodo nato igrali vse do konca. "Pričakujemo, da se bo sezona zavlekla v pozno poletje in zgodnjo jesen," pravi Bettman.

Los Angelesa Anžeta Kopitarja ne bo v končnici, saj je bil pred prekinitvijo predzadnji na zahodu.