Danes brez hokejskega četrtfinala DP, v sredo brez večnega derbija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bi moral biti na sporedu prvi polfinalni obračun hokejskega državnega prvenstva med Sij Acroni Jesenicami in SŽ Olimpijo, seveda, če bi ekipi pričakovano napredovali iz četrtfinala. A do njega ne bo prišlo, saj so zaradi zdravstvenih razlogov prestavili njuna četrtfinalna obračuna.