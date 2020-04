Chicago Blackhawks ostal brez prvega moža

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lastnik Chicago Blackhawks je odpustil Johna McDonougha, predsednika in v zadnjem obdobju tudi direktorja kluba severnoameriške hokejske lige, so sporočili iz tega moštva. Šestinšestdesetletnik je bil predsednik Chicaga 13 let, od leta 2017 pa se ekipa, pred tem ovenčana s tremi naslovi prvaka, ni uvrstila v končnico.